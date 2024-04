Reportagem do Dia : Homem pede moto por aplicativo e pega carona com foragido da Justiça Durante a corrida, houve perseguição policial

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O coordenador de produção Alexandre Ferreira pediu um mototáxi por aplicativo com um detento sem saber e se envolveu em um acidente de trânsito em Jundiaí, interior de São Paulo. O homem vai se casar e estava indo experimentar o terno, mas durante o trajeto, ele se viu no meio de uma perseguição policial. O homem que estava levando o Alexandre foi abordado por guardas municipais e tentou fugir. Tentando escapar dos guardas, o suspeito ainda bateu a moto junto com o Alexandre e além de se machucar, o noivo foi confundido com um comparsa do criminoso e quase foi preso.