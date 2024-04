Alto contraste

Itamar matou uma pessoa que ele não conhecia no interior de São Paulo. O homem tinha uma desavença com o vizinho e quando foi até a casa do rival, matou outra pessoa por engano. O rival se mudou e o novo morador, José Davi, foi assassinado no lugar. Itamar está foragido.