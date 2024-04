Reportagem do Dia : Homem tenta pegar criança do colo do pai na zona leste de SP Um vizinho se aproximou e ajudou a tirar o suspeito do local

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem tirou a paz de uma família no Jardim Aurora, zona leste de São Paulo. O pai estava indo buscar a esposa com a filha de 11 meses no colo, até que foi abordado por um homem no meio da rua, na última quarta-feira (27). O suspeito queria levar a criança embora e insistiu em tirar a bebê do colo do pai. Um vizinho se aproximou e ajudou a tirar o suspeito do local. Agora, a família tem medo de que o homem apareça novamente e leve a criança embora.