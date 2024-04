Reportagem do Dia : Jovem que brigou com criminoso durante assalto fala com Balanço Geral A vítima falou pela primeira vez sobre os momentos de pânico

A jovem Mariani lutou com um criminoso, durante um assalto em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela conversou com o Balanço Geral sobre os momentos de pânico que viveu. A jovem esperava o ônibus para ir ao trabalho quando foi surpreendida pelo ladrão. Ela resiste em entregar o aparelho e começa a gritar, pedindo ajuda. Imagens mostram quando Mariani cai no chão e depois corre. O criminoso vai atrás e eles brigam. Em seguida, o homem foge com o celular.