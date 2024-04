Reportagem do Dia : Mãe investiga acidente de trânsito que matou a filha Após três anos, a mãe da vítima conseguiu imagens do acidente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A jovem Isabela, de 18 anos, estava na garupa da moto do namorado quando eles foram atingidos por um carro. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu. Segundo a polícia, o motorista que acertou o casal tinha sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e não foi responsabilizado pelo acidente. O motorista do carro disse que Guilherme, namorado da vítima, tentava uma ultrapassagem e fez uma manobra imprudente durante o acidente. Guilherme não tinha habilitação para moto e acabou indiciado, mas Fernanda, mãe da Isabela, nunca acreditou que o genro pudesse ter causado a batida e durante três anos, tentou encontrar provas para entender o que aconteceu com a filha. Até que, durante uma conversa num salão de beleza, ela descobriu que uma comerciante tinha guardado o circuito do acidente e a imagem provocou reviravolta no caso.