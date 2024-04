Reportagem do Dia : Musa fitness foge sem pagar conta de hotel de luxo em SP A direção do estabelecimento procurou a delegacia da região e denunciou o caso como estelionato

A musa fitness Andréa Zaud fugiu sem pagar a conta de um hotel de luxo no estado de São Paulo no último final de semana. Segundo testemunhas, ela não teria concordado com o valor da estadia, foi embora e quase atropelou dois funcionários. A fisiculturista já foi presa por suspeita de aplicar golpe na joalheria de um shopping. O Balanço Geral tentou contato para saber o posicionamento dela sobre a denúncia de golpe mais recente, mas não foi atendido. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que um novo inquérito foi instaurado e Andréa deve ser chamada para prestar depoimento.