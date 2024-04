Reportagem do Dia : Suspeito de matar cliente em churrascaria é procurado Mário foi assassinado com um golpe de faca após defender um amigo durante uma confusão

Mário, de 31 anos, foi morto ao tentar defender um amigo durante uma briga em um bar. O amigo da vítima chamou a esposa do dono do bar de ‘gordinha’. O dono do local não gostou e foi tirar satisfação, Mário tentou acalmar os ânimos, quando o churrasqueiro, funcionário do estabelecimento, resolveu defender o patrão e deu golpes de faca no Mário. No dia seguinte ao crime, o suspeito se apresentou em uma delegacia de outra cidade, foi ouvido e liberado.