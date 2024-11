Reviravolta no caso Ythallo: ex-padastro de Benjamim é suspeito de envenenar as crianças A família acredita que o veneno pode ter sido colocado no açaí oferecido por Rafael ao enteado, e dividido entre os garotos; entenda o caso Balanço Geral|Do R7 13/11/2024 - 17h58 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h03 ) twitter

Ex-padastro de Benjamim é principal suspeito de envenenar as crianças com chumbinho

O Balanço Geral trouxe novos desdobramentos sobre o caso Ythallo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos e Benjamim Rodrigues Ribeiro, de 7 anos. Em outubro de 2024, as crianças deram entrada ao hospital no Rio de Janeiro, por suspeita de envenenamento ao ingerir um bombom que estaria contaminado com chumbinho.

A suspeita no início do caso era uma mulher desconhecida, que teria chegado em uma moto e oferecido um doce a Ythallo. Agora, após ouvir familiares, a polícia começou a investigar o ex-padastro de Benjamim. A família acredita que o veneno poder ter sido colocado em um açaí dado por Rafael Furtado ao enteado.

Na delegacia, a avó de Benjamim levantou a possibilidade do envenenamento não ter acontecido pelo bombom, e sim por um açaí que o padastro do menino entregou a ele. Isso porque Benjamim era intolerante à lactose, e se recusou a comer o doce oferecido pelo amigo. E ao recusar, o menino decidiu dividir um pouco do açaí dado pelo padastro, com Ythallo.

Um funcionário da loja de açaí confirmou que Rafael Furtado teria comparado o sorvete no estabelecimento, no dia do crime. A motivação para envenenar a criança, teria vindo do fim do relacionamento com a mãe de Benjamim. O homem não aceitava o término da relação, e também não admitia que a mãe do garoto se reaproximasse do pai dele.

Para se vingar da ex-namorada, Rafael decidiu envenenar Benjamim com chumbinho, e acabou envenenando o garoto Ythallo também. Ythallo morreu no mesmo dia, e Benjamim, dias depois.

Agora, a polícia realiza uma operação em busca de Rafael, para o cumprimento do mandado de prisão temporária. O suspeito segue foragido. Com acesso a conversas entre parentes, Rafael nega o crime, e afirma que prefere morrer, do que se entregar à polícia.

Confira na íntegra:

