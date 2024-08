Ricardo Nunes promete priorizar periferia e estender horário das creches em sabatina da RECORD Candidato do MDB à Prefeitura de São Paulo esteve no Balanço Geral desta quinta (22) Balanço Geral|Do R7 22/08/2024 - 20h54 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h54 ) ‌



Atual prefeito de São Paulo destacou os focos do seu governo Edu Moraes/RECORD

Candidato do MDB à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes participou da sabatina realizada pela RECORD nesta quinta-feira (22). Durante entrevista com Reinaldo Gottino, no Balanço Geral, o atual prefeito destacou que um dos focos do seu governo, se reeleito, são as periferias. O candidato também prometeu participar de debates.

“Prioridade é a gente cuidar da periferia. Tem uma coisa importante que as pessoas precisam saber: pela primeira vez na história do Programa Pluri Anual (PPA), a gente colocou um artigo, que parte dos investimentos devem ser direcionados às regiões mais periféricas”, ressaltou Nunes. “Por isso que a gente está com muitas obras. Até o final desse ano eu vou concluir 7 mil obras”, justificou.

Nunes garantiu, na sabatina, a presença em debates. “Vai ter o da RECORD, que eu estarei. Agora tem uma coisa importante, uma coisa é o debate, outra coisa é um palco para as pessoas fazerem um corte, atacarem as pessoas. Isso não é razoável. A população que assiste debate ela não merece isso, ela merece que a gente discuta [propostas]”, afirmo. “Estou sugerindo que, nos próximos debates, se for possível, que alguém do Tribunal Regional Eleitoral participe, para não ficar aquela coisa de ataques e mentiras”, propôs o prefeito.

Sobre transporte público, Ricardo Nunes assegurou que irá trabalhar para regular o preço das tarifas, manter a gratuidade aos domingos e ampliar o benefício. “As mamães que têm crianças nas nossas creches terão o programa Mamãe Tarifa Zero, ela terá a tarifa zero para levar a criança à creche e poder trabalhar”, prometeu. Para ele, é preciso “incentivar o transporte coletivo e manter a tarifa baixa para poder melhorar a questão do trânsito”.

Ricardo respondeu também a um tema recorrente nas eleições da cidade, o Minhocão. “A gente não tem como derrubar assim, sem dar uma alternativa para a questão da mobilidade. Eu vou fazer o seguinte: a extensão da Avenida Marquês de São Vicente até o Tatuapé, vai ser uma opção pra quem usa o Minhocão na ligação oeste-leste, quem usa para ir para o Centro, principalmente. Ela é plana e não tem muita dificuldade de fazer isso. Isso vai desafogar o Minhocão e fazer ativações”.

A educação infantil foi destaque da sabatina. “A continuidade de nosso governo será ter vaga de creche para todas as crianças. Aqui em São Paulo, 100% em período integral. Uma das grandes ações que eu vou fazer nos próximos quatro anos é ampliar a educação em período integral da pré-escola”, afirma o candidato.

Questionado sobre a Cracolância, afirmou que na região “o trabalho tem que ser diário e de união do governo do estado de São Paulo e da prefeitura”. “Eu e o governador Tarcísio, a gente tem uma determinação interna nossa, uma missão de vida, de resolver aquele problema”, finaliza Nunes.

Ciclo de Sabatinas

A RECORD iniciou no dia 13 de agosto um de seus mais tradicionais eventos que compõem a cobertura do período eleitoral: as sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo.

A emissora exibe o ciclo de entrevistas, conduzido pelo apresentador Reinaldo Gottino, ao vivo, durante o Balanço Geral SP, exibido a partir de 11h50. Cada entrevista tem duração de 30 minutos.

Depois do candidato José Luiz Datena (PSDB), que abriu as sabatinas, em 15/08 foi a vez de Tabata Amaral (PSB) participar do programa. Na sexta-feira (16/08), Marina Helena (Novo) apresentou suas propostas para a cidade.

Na terça-feira (20/08), Guilherme Boulos (PSOL) foi o entrevistado do dia. Ricardo Nunes (MDB) comparece nesta quinta-feira (22), e Pablo Marçal (PRTB) encerra a rodada de sabatinas na sexta-feira (23).

Confira o cronograma das sabatinas, realizadas durante o Balanço Geral SP, no ar a partir de 11h50:

Dia 13/08, terça-feira, José Luiz Datena (PSDB)

Dia 15/08, quinta-feira, Tabata Amaral (PSB)

Dia 16/08, sexta-feira, Marina Helena (Novo)

Dia 20/08, terça-feira, Guilherme Boulos (PSOL)

Dia 22/08, quinta-feira, Ricardo Nunes (MDB)

Dia 23/08, sexta-feira, Pablo Marçal (PRTB)

As sabatinas também são exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal oficial da RECORD no YouTube.

