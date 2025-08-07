Ricardo Nunes tem aprovação de 62,2% em São Paulo
Pesquisa revela percepção positiva sobre a gestão do prefeito paulistano
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas indica que a gestão do prefeito Ricardo Nunes é aprovada por 62,2% dos eleitores de São Paulo. A desaprovação é de 34,3%, enquanto 3,5% não souberam ou não opinaram. Entre os entrevistados, 46,9% consideram a administração ótima ou boa, 27% acham regular e 24,5% avaliam como péssima ou ruim.
A pesquisa também revelou diferenças na aprovação entre gêneros: 65,7% dos homens aprovam a gestão contra 59,2% das mulheres. O levantamento foi conduzido entre os dias 2 e 6 de agosto de 2025 com uma amostra de 1.020 pessoas. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
