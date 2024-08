Sabatinas na RECORD: José Luiz Datena é o entrevistado desta terça (13) Jornalista é um dos candidatos à prefeitura de São Paulo e concorre ao posto pelo PSDB Balanço Geral|Do R7 13/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 02h00 ) ‌



José Luiz Datena abre as sabatinas eleitorais da RECORD Reprodução/Instagram

A RECORD inicia, nesta terça (13) a partir das 12h30, às sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo como parte da cobertura do período eleitoral.

Veja o cronograma das sabatinas: RECORD promove sabatinas com candidatos à prefeitura de São Paulo

O primeiro a participar será José Luiz Datena, do PSDB. A entrevista será conduzida pelo apresentador Reinaldo Gottino, ao vivo, durante o Balanço Geral, com duração de 30 minutos.

Datena, que até então era apresentador de um telejornal do Grupo Bandeirantes, se afastou da TV aberta para ingressar novamente na política. A pré-candidatura do jornalista pelo PSDB foi oficializada em junho deste ano, sendo o 11º partido que ele se filia ao longo dos anos.

O histórico político do candidato é marcado por desistências. No ano de 2016, o jornalista se candidatou à Prefeitura de São Paulo (PP), mas desistiu. O mesmo aconteceu nos anos consecutivos. Em 2018 para Senador (DEM - fundido com PSL e atual União Brasil), em 2020 para Vice-prefeito (MDB), e 2022 para Senador (PSC - incorporado ao Podemos).

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal da RECORD no Youtube.

Acompanhe o Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD. A sabatina com José Luiz Datena é nesta terça-feira (13), a partir das 12h30.