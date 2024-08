Sabatinas na RECORD: Marina Helena é a entrevistada desta sexta (16) A economista é uma das candidatas à prefeitura de São Paulo e concorre ao posto pelo Novo Balanço Geral|Do R7 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



Marina Helena é a terceira entrevistada no Balanço Geral Reprodução/Instagram

Seguindo o cronograma de sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo, como parte da cobertura do período eleitoral, a RECORD recebe a economista Marina Helena (Novo) nesta sexta (18). A entrevista é a terceira da série e, assim como as outras, será conduzia por Reinaldo Gottino, durante o Balanço Geral., com duração de 30 minutos.

Filiada ao seu partido desde 2018, Marina Helena Cunha Pereira Santos, de 43 anos, nasceu em Brasília (DF), e tem dois filhos. Ela chegou a morar em São Luís (MA), mas voltou para sua cidade natal ainda na adolescência, onde concluiu os estudos antes de se mudar para SP e ingressar, de fato, na política.

Mestre em economia ela UNB (Universidade de Brasília), Marina tem 20 anos de experiência na área que atua, tanto no setor público quanto privado. Chegou a fundar, inclusive, o movimento Brasil sem Privilégios e foi diretora-executiva do Instituto Millenium. Além disso, trabalhou em bancos como Bradesco e Itaú. Apesar da sua trajetória na política ser recente, ela já tem no currículo o cargo de diretora de desestatização no Ministério da Economia na gestão de Paulo Guedes.

Contudo, não é a primeira vez que ela está na corrida pela Prefeitura da cidade. Nas eleições de 2020, Marina chegou a ser candidata a vice na chapa com Filipe Sabará. O candidato, porém, foi expulso do partido antes mesmo do fim do pleito. Dois anos depois, ela se candidatou para a Câmara dos Deputados por São Paulo, mas não conseguiu a eleição.

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal da RECORD no Youtube.

Acompanhe o Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD. A sabatina com José Luiz Datena é nesta terça-feira (13), a partir das 12h30.