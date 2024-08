Sabatinas na RECORD: Pablo Marçal é o entrevistado desta sexta-feira (23) O empresário é um dos candidatos à prefeitura de São Paulo e concorre ao posto pelo PRTB Balanço Geral|Do R7 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



Pablo Marçal é o sexto e último entrevistado no Balanço Geral Reprodução/Instagram

O Balanço Geral finaliza a série de sabatinas que fazem parte do cronograma eleitoral da RECORD nesta sexta (23). O último candidato à prefeitura de São Paulo a ser entrevistado por Reinaldo Gottino, durante 30 minutos, será o coach e influenciador digital Pablo Marçal (PRTB).

Natural de Goiânia (GO), casado e pai, Marçal tem 37 anos e não é a primeira vez que demonstra o desejo de disputar uma eleição. O empresário ganhou notoriedade na área em 2022, quando tentou se lançar à presidência da República pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social). Na ocasião, ele chegou a declarar um patrimônio milionário à Justiça Eleitoral e acabou alvo de investigações pela Polícia Federal.

Então, o mesmo partido cancelou sua candidatura e Marçal passou a ser cabo eleitoral de Jair Messias Bolsonaro (PL). Chegou a tentar, também, uma vaga na Câmara dos Deputados, mas o TSE (Tribunal Supremo Eleitoral) suspendeu o ato. Além disso, seu nome está envolvido em diversas polêmicas envolvendo suas dependências empresariais, como mortes em grupos de pessoas guiadas pelos seus métodos de coach.

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal da RECORD no Youtube.

Acompanhe o Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD. A sabatina com Ricardo Nunes é nesta quinta-feira (22), a partir das 12h30, na tela da emissora.