Sabatinas na RECORD: Ricardo Nunes é o entrevistado desta quinta-feira (22) Empresário e atual prefeito de São Paulo concorre ao mesmo cargo pelo MDB Balanço Geral|Do R7 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



Ricardo Nunes é o quinto entrevistado no Balanço Geral Reprodução/Instagram

Dando sequência ao cronograma político da RECORD, a próxima sabatina eleitoral acontece nesta quinta (22). Desta vez, Reinaldo Gottino entrevista o empresário e atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunces (MDB), no Balanço Geral, com duração de 30 minutos.

Paulistano e residente da zona sul da capital paulista, o candidato à reeleição é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro desde os 18 anos. Sua primeira disputa política foi aos 21 anos, quando concorreu ao cargo de vereador pela cidade. Mas não foi eleito. Apenas vinte anos depois, Ricardo conseguiu votos o suficiente para conquistar sua primeira legislatura na Câmara Municipal de São Paulo, onde foi, inclusive, reeleito.

No Legislativo paulistano, o economista foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento da capital durante seis anos. Lá, atuou em algumas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e chegou a ser diretor da AESUL (Associação Empresarial da Região Sul de São Paulo). Além disso, já participou, diretamente, de projetos voluntários na cidade.

Contudo, nunca chegou a ser, de fato, eleito para ocupar seu cargo. Ricardo era o vice-prefeito do então gestor municipal, Bruno Covas (PSDB), que morreu em 2021 devido a um câncer no sistema digestivo.

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal da RECORD no Youtube.

Acompanhe o Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD. A sabatina com Ricardo Nunes é nesta quinta-feira (22), a partir das 12h30, na tela da emissora.