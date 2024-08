Sabatinas na RECORD: Tabata Amaral é a entrevistada desta quinta (15) Deputada Federal é uma das candidatas à prefeitura de São Paulo e concorre ao cargo pelo PSB Balanço Geral|Do R7 15/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



Tabata Amaral é entrevistada por Reinaldo Gottino no Balanço Geral Reprodução/Instagram

Nesta quinta (15), a partir das 12h30, a RECORD dá continuidade às sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo como parte da cobertura do período eleitoral. A segunda a participar será Tabata Amaral (PSB). A entrevista será conduzida pelo apresentador Reinaldo Gottino, ao vivo, durante o Balanço Geral, com duração de 30 minutos.

Tabata Amaral cresceu na Vila Missionária, periferia da zona sul de São Paulo. No Ensino Médio, ela representou o Brasil em cinco olimpíadas internacionais de ciências. É formada em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com bolsa integral. Também é ativista pela educação e cofundadora do Projeto VOA! e dos movimentos Mapa Educação, Acredito e Vamos Juntas.

Em 2018, ela foi a segunda mulher mais votada do Brasil e recebeu o prêmio Congresso em Foco de melhor deputada em seu primeiro ano de mandato. Autora do livro Nosso Lugar, Tabata foi eleita uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela Time Magazine e está entre as 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC. Em 2022, concorreu à reeleição e se tornou a Deputada Federal progressista mais votada do Brasil.

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal da RECORD no Youtube.

Acompanhe o Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD. A sabatina com Tabata Amaral é nesta quinta-feira (15), a partir das 12h30.