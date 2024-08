‘Sabia que ele não ia recuperar mais’, revela comandante que viu avião cair em Vinhedo (SP) Acidente aéreo aconteceu na tarde desta sexta (9) e deixou 62 mortos Balanço Geral|Do R7 09/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h09 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Um voo de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), que levava 62 tripulantes não chegou ao destino;

A aeronave foi vista desgovernada e entrou em queda livre no começo da tarde desta sexta (9);

Comandante que avistou o avião antes da queda fala sobre o que pode ter provocado o acidente.

Acidente deixou 62 mortos em Vinhedo (SP) Reprodução/RECORD

O Balanço Geral trouxe a cobertura exclusiva do acidente aéreo que deixou 62 mortos na cidade de Vinhedo (SP), nesta sexta (9). O voo que saiu de Cascavel (PR) com destino de Guarulhos (SP) foi interrompido com a queda brusca da aeronave.

A aterrissagem, que deveria ter acontecido às 13h45, teve um fim trágico. Por volta das 13h28, moradores da cidade ficaram chocados com o estrondo e a queda do veículo. A lista de tripulantes não foi informada pela companhia aérea, e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investiga o caso.

Morador de Vinhedo (SP), o Comandante Fantozzi viu os últimos momentos da queda da aeronave. “Eu vi ele [o avião] passando à baixa altura, e estranhei no primeiro momento. Depois, eu vi ele saindo das nuvens em um movimento circular, chamado de parafuso chato. Nele, você perde o controle do avião, e não consegue retomar a situação do voo”, disse o comandante.

“Aquilo me deu uma agonia tão grande. Eu sabia que ele não ia recuperar mais, vi que ele só ia parar no chão”, explicou Fantozzi após ver a aeronave.

O Comandante disse que o CENIPA deve realizar as investigações necessárias para chegar a uma conclusão, mas que tem suspeitas relacionadas ao gelo nas nuvens que o piloto enfrentou.

Confira a matéria completa na íntegra:

Confira a matéria completa na íntegra: