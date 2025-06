Saiba como o ‘Maníaco da Garrafa’ aterroriza vítimas na zona leste de SP Polícia já iniciou a busca pelo criminoso que agrediu uma idosa e atentou contra uma jovem Balanço Geral|Do R7 11/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h39 ) twitter

O criminoso atacou duas jovens na Avenida Sapopemba Reprodução/RECORD

O Balanço Geral exibiu o caso do “Maníaco da Garrafa” que tem amedrontado os moradores da zona leste de São Paulo. Se trata de um homem que tem arremessado garrafas de vidro quebradas em mulheres. A situação mais recente ocorreu com duas jovens que estavam na Avenida Sapopemba e foram atacadas pelo criminoso.

Em imagens de câmeras de segurança, o suspeito aparece passando pelo ponto de ônibus e parece pedir uma informação para uma pessoa. Em seguida, ele anda de um lado, inquieto, e conversa com uma mulher que está sentada no banco do ponto de ônibus. Logo depois ele sobe em um ônibus, muda de ideia rapidamente e desce.

No mesmo momento, é possível ver pelas câmeras de segurança as estudantes Ana Karolina Silva e Isabelly caminhando em direção à esquina da rua. O homem passa por elas, dá meia-volta, vai em direção as duas e pergunta como ir para o bairro da Mooca. As jovens ensinam o caminho e seguem seu percurso até uma pracinha para comprar um açaí; cerca de 1 quilômetro do ponto de ônibus.

Sentadas em um banco e conversando normalmente, as estudantes são surpreendidas pelo homem que, sem dizer uma palavra, arremessa o objeto na direção de Ana Karolina, e sai correndo.

A vítima, Ana Karolina, conversou com a equipe do programa e deu detalhes do ocorrido: “Era tipo uma garrafa de bebida (alcoólica) e aí ela quebrou toda na minha cabeça”.

Já no hospital, a menina é acalmada pelos médicos, que afirmaram ter sido um corte superficial. Mesmo assim, o ferimento foi grave e ela levou dez pontos na testa.

A estudante ainda contou em entrevista que teve a impressão de que o agressor queria machucá-la ainda mais: “Parece que ele queria machucar mais. Se ele tivesse a oportunidade, poderia fazer ter feito mais alguma coisa”.

Apavorada, procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência, mas ainda assim, não se sente segura nas ruas.

“Eu sou uma pessoa que gosto de fazer as minhas coisas sozinha, mas já não quero mais sair na rua sozinha. Tem que ir alguém junto comigo por enquanto porque eu fico com medo”, confessou.

Ela e a amiga Isabelly fazem o mesmo percurso todos os dias para voltar da faculdade para casa e temem cruzar com o agressor novamente após viverem esse acontecimento assustador e traumático.

Ana Karolina compartilhou o caso nas redes sociais e logo recebeu relatos de outras pessoas que disseram terem sido atacadas por esse mesmo homem anteriormente. Entre elas, uma idosa que estava indo para a igreja e foi abordada repentinamente pelo agressor com um soco na cara.

Até o momento, polícia tem buscado esse criminoso e aguarda o depoimento da vítima para conseguir mais detalhes sobre o ocorrido e as características do homem.

Confira a reportagem completa abaixo:

O Balanço Geral vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50, na tela da RECORD.