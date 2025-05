Saiba quem é a modelo presa por trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos Jasmina Midzic estaria indo a uma conferência de gestão financeira, que contava com a presença de Elon Musk Balanço Geral|Do R7 13/05/2025 - 19h49 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h49 ) twitter

Croata é presa e banida dos Estados Unidos por trabalho ilegal Reprodução/ RECORD

O Balanço Geral repercutiu o caso da modelo croata Jasmina Midzic, de 36 anos, que mora no Reino Unido e foi presa por trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos.

Mas quem é Jasmina? A modelo bem-sucedida tem um emprego dos sonhos, é diretora-executiva de uma empresa de gestão financeira com sede em Miami, nos Estados Unidos.

A executiva já era um possível alvo para o governo americano assim que passou a fazer diversas viagens frequentes para aquele país. Mas só quando viajou para uma conferência voltada para líderes do mercado financeiro, em Los Angeles, também nos Estados Unidos, que sua prisão temporária, foi realizada.

Jasmina estaria indo a um evento que contava com a presença do empresário bilionário e o conselheiro sênior da Casa Branca, Elon Musk, da ex-primeira-dama Jill Biden e do Secretário do Tesouro americano Scott Bessent.

Segundo as investigações, ao pisar em solo americano, a mulher foi abordada e levada pelos agentes de aeroporto e levada a uma sala de interrogatório. Chegando lá, a executiva confessou que trabalhava ilegalmente naquele país e que ganhava em torno de US$ 13 mil, o que equivale a R$ 74 mil.

“A gente precisa entender, que violar as leis migratórias americanas é, obviamente, uma questão bastante grave. E independentemente do seu estado social, da sua condição financeira ou mesmo sem o acometimento de algum crime, a questão é realmente grave e a aplicação do banimento foi tecnicamente correta”, afirmou Fernando Capano, especialista em Direito Internacional, sobre a violação cometida por Jasmina.

De acordo com as informações, desde a posse do governo, o presidente Donald Trump se tornou rígido com a permanência de imigrantes iligais estando no país e já deportou cerca de 150 mil estrangeiros dos Estados Unidos.

Jasmina foi a vítima da vez. Segundo as autoridades, ela banida por cinco anos e não poderá pisar em solo americano durante esse tempo. - Ana Ajuste

Confira a reportagem completa:

O Balanço Geral vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50, e aos sábados, a partir das 13h, na tela da RECORD.