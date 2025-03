Segundo confissão de Maicol, Vitória teria entrado voluntariamente em seu carro Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h03 ) twitter

Na madrugada desta terça-feira (18), Maicol dos Santos prestou interrogatório e confessou ser o autor dos crimes envolvidos no caso Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em região de mata em Cajamar (SP). O jornalista Roberto Cabrini teve acesso ao conteúdo da confissão e descobriu que o suspeito alegou ter agido sozinho, do início ao fim, além de, segundo ele, ter matado Vitória já em seu carro, assim que ela teria tentado reagir a algum tipo de coerção dele. Maicol também disse que a jovem teria entrado voluntariamente no seu carro. Entre as inconsistências da confissão, a polícia ressalta o relato de que ele enterrou Vitória, coisa que não aconteceu.

