Segurança é morto por dupla em moto em Santo André
Crime ocorreu após segurança impedir entrada de cliente embriagado
Em Santo André, no ABC Paulista, um segurança foi morto a tiros em uma casa noturna. Emerson, a vítima, tentou impedir a entrada de um cliente embriagado, resultando em uma briga. O cliente saiu, mas voltou com um cúmplice em uma moto e atirou contra Emerson. Ele trabalhava e morava nos fundos do estabelecimento.
A polícia investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos. Testemunhas relataram conhecer Emerson, mas não forneceram muitos detalhes sobre o incidente ocorrido durante a madrugada. As buscas pelos responsáveis continuam.
