Sem acessibilidade, idosa cadeirante tem que ser carregada pelo neto até o alto do Morro do Jaraguá

Uma idosa cadeirante, de 64 anos, teve que ser levada ao topo do Morro do Jaraguá pelo neto, após ter o uso do elevador negado pelos funcionários. Gabriel, neto de Dona Edna, explicou que a negativa ocorreu mesmo com o elevador em funcionamento. A situação gerou discussão com guardas e terminou com a intervenção policial, que permitiu o uso do elevador na descida. A Fundação Florestal informou que irá reorientar os funcionários e melhorar a acessibilidade. Apesar do transtorno, Dona Edna, que perdeu a perna há quatro anos, expressou alegria por realizar seu sonho de ver São Paulo do alto. A administração do parque afirma que o elevador é destinado à manutenção, sugerindo a existência de um mirante acessível a menos de 30 metros do topo.

