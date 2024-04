"Só queria que ela aparecesse", desabafa mãe de adolescente que sumiu após mentir sobre festa

Alto contraste

Maria Luiza, de 16 anos, desaparece após mentir para a mãe dizendo que iria para uma festa Maria Luiza, de 16 anos, desaparece após mentir para a mãe dizendo que iria para uma festa (Reprodução/RECORD)

A estudante Maria Luiza, de 15 anos, desapareceu na última sexta-feira (16), após sair de casa por volta das 21h, dizendo que iria para uma festa, no Rio de Janeiro. O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre o caso.

Deise Iara, mãe de Maria Luiza, esperava que a filha chegasse no início da madrugada, mas não foi isso o que aconteceu. "Acordei 7h30, abri a porta do quarto dela, e estava só o celular e o ar-condicionado", relatou a mulher.

Porém, a dona de casa descobriu que sua filha tinha saído para se encontrar com um homem, que havia conhecido horas antes.

Em um áudio enviado para a amiga, Maria Luiza contou como foi o primeiro contato com o homem. "Um homem todo fortão, com carrão, me parou e falou: 'Oi, boa tarde. Eu parei meu carro só para falar contigo. Me passa seu telefone. Te achei bonita. Você tem namorado?', ai eu passei", revelou a adolescente.

O homem, que tem 34 anos, prestou depoimento para a polícia, mas disse que não se encontrou com a garota, já que ela havia passado três localizações para ele, mas não apareceu em nenhum.

Desde o dia que desapareceu, a família segue procurando pela jovem. Deise Iara disse que já fez visitas ao IML e hospitais da região, mas ainda não tem sinal de onde possa estar Maria Luiza. "Só quero uma ligação que diga onde ela está. Só queria que ela aparecesse", desabafou a mulher.

