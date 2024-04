Balanço Geral |Do R7

Sopa quase fatal? Suspeita de envenenar o marido troca mensagens reveladoras com suposto ator Filha do casal desconfiou que a mãe seria responsável por deixar seu pai entre a vida e a morte, e acabou encontrando conversa surpreendente no celular; confira

O veneno presente no corpo de Paul ainda não foi identificado O veneno presente no corpo de Paul ainda não foi identificado (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral mostrou o caso da sopa com um ingrediente especial que quase tirou a vida de Paul, de 73 anos, em Massachusetts, Estados Unidos.

Após tomar uma sopa preparada pela sua própria esposa, Paul precisou ser internado e ficou entre a vida e a morte.

Apesar das acusações, a mulher nega qualquer envolvimento com a situação da saúde do seu marido, e afirma não ter envenenado.

A suspeita disse à polícia que o alimento estava fora da validade, mas ela não percebeu e acabou servindo ao homem.

Porém, apesar de ela ter chamado a emergência para socorrer Paul, todos desconfiaram da mulher. Inclusive a filha do casal, que fez descobertas reveladoras.

Ela não acreditou na mãe e resolveu examinar o celular dela enquanto estava no hospital. De acordo com documentos do tribunal de Justiça, foram encontradas mensagens surpreendentes.

A mulher conversava com alguém que alegava ser um famoso ator de novelas, e pedia: "Você tem que se livrar do sue marido, preciso muito de você".

Além disso, ela respondeu ao pedido dizendo: "Fazendo uma sopa incrível, poção especial". Disse, também, que Paul estaria com fome quando chegasse em casa. Seria, então, uma oportunidade perfeita.

Sobre essas mensagens, a mulher afirmou ser uma farsa, e insistia em dizer que nunca envenenaria o seu marido, que o ama muito, e nunca tentaria matar ninguém.

Porém, quando as autoridades tentaram apreender o celular da suspeita, como prova, ela reagiu com violência. Por isso, foi detida, acusada de resistir a prisão e agredir um policial.

A investigação aguarda o resultado de exames toxicológicos no corpo de Paul, e a sua esposa permanece em observação. Ela recebeu uma ordem do tribunal para se manter longe do marido, e pode acabar atrás das grades.

A vítima do atentado continua no hospital, mas não corre risco de morte.

Confira na íntegra:

Acompanhe casos intrigantes como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

