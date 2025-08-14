Surto de botulismo na Itália causa mortes e internações Food truck na Calábria é investigado após sanduíches contaminados Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 15h25 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Surto de botulismo na Calábria, Itália, causa mortes e internações.

Duas mortes confirmadas, envolvendo um homem de 52 anos e uma mulher de 45 anos.

Quatorze pessoas foram hospitalizadas após consumir sanduíches contaminados.

Vigilância sanitária fechou food truck e retirou pães industrializados do mercado como precaução.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um incidente envolvendo sanduíches contaminados em um food truck na cidade de Diamante, no sul da Itália, levou à morte de duas pessoas e à internação de pelo menos 14. As vítimas consumiram sanduíches de linguiça com vegetais, e a suspeita é de um surto de botulismo.

As vítimas fatais foram identificadas como Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara da Cunto, de 45 anos. Os sintomas começaram a aparecer entre 24 e 48 horas após o consumo dos alimentos. O botulismo pode provocar paralisia, dificuldade respiratória e, em casos graves, resultar em morte.

A vigilância sanitária italiana fechou o estabelecimento e está investigando o proprietário, que alega ter adquirido os ingredientes já contaminados. Em resposta ao incidente, as autoridades determinaram a retirada de todos os pães para sanduíches industrializados dos mercados em todo o país como medida de precaução.

O que ocorreu em um food truck na Itália relacionado a botulismo?

Um incidente grave ocorreu em um food truck na cidade de Diamante, no sul da Itália, onde sanduiches contaminados levaram à morte de duas pessoas e à internação de pelo menos 14 outras. As vítimas consumiram sanduiches de linguiça com vegetais, e a suspeita é de um surto de botulismo.

‌



Quem foram as vítimas fatais do surto de botulismo?

As vítimas fatais foram identificadas como Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara da Cunto, de 45 anos.

Quais são os sintomas do botulismo e quanto tempo após o consumo dos alimentos eles aparecem?

Os sintomas do botulismo incluem paralisia e dificuldade respiratória, podendo resultar em morte em casos graves. Eles começaram a aparecer entre 24 e 48 horas após o consumo dos alimentos contaminados.

‌



Qual ação foi tomada pelas autoridades italianas após o incidente?

As autoridades de vigilância sanitária italianas fecharam o food truck e estão investigando o proprietário, que alega ter adquirido ingredientes já contaminados. Além disso, determinaram a retirada de todos os pães para sanduíches industrializados dos mercados em todo o país como medida de precaução.

Veja também

‌



Após muitas buscas pelo monstro mitológico, cientistas encontraram vestígios de enguias gigantes, talvez a explicação mais simples para o mistério

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Entenda os mistérios que envolvem o mito do Monstro do Lago Ness, na Escócia Dentista aventureiro percorre 90 quilômetros até o litoral de São Paulo de monociclo elétrico Polícia acredita que amigos de São Paulo desaparecidos no Paraná estejam em abrigos subterrâneos Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de colchões na zona leste de São Paulo Defesa de influenciador acusado de exposição infantil deixa caso após mandado de busca e apreensão Polícia de SP desarticula quadrilha que aplicava golpes em famosa plataforma de vendas na internet Duas pessoas morrem após comer sanduíches envenenados na Itália Escritora famosa é acusada de tentar vender ouro roubado de navio que naufragou no século 18 Idosa é resgatada após ser sequestrada pelo sobrinho em São Paulo Adolescente é obrigada a pular de moto por aplicativo durante perseguição policial em Guarulhos (SP) Ladrões se disfarçam de moradores e invadem condomínio em São Paulo Dentro da notícia: Empresário é assaltado em frente de casa na zona leste de SP Dupla em moto atira e mata segurança de casa noturna em Santo André (SP) Chefe de facção criminosa passa por cirurgia em hospital de luxo no Rio de Janeiro Quadrilhas usam tecnologia para invadir condomínios em São Paulo Motociclista atropela e mata feirante em Santo André (SP) e foge sem prestar socorro Dois criminosos tentam invadir apartamento no centro de SP e são capturados após luta com vizinho Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (13) Passaia e Lombardi visitam telespectadora e experimentam lasanha feita com massa de pastel Câmera do Balanço flagra roubos e furtos a pedestres na Feirinha da Madrugada, em São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!