Surto de botulismo na Itália causa mortes e internações
Food truck na Calábria é investigado após sanduíches contaminados
Um incidente envolvendo sanduíches contaminados em um food truck na cidade de Diamante, no sul da Itália, levou à morte de duas pessoas e à internação de pelo menos 14. As vítimas consumiram sanduíches de linguiça com vegetais, e a suspeita é de um surto de botulismo.
As vítimas fatais foram identificadas como Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara da Cunto, de 45 anos. Os sintomas começaram a aparecer entre 24 e 48 horas após o consumo dos alimentos. O botulismo pode provocar paralisia, dificuldade respiratória e, em casos graves, resultar em morte.
A vigilância sanitária italiana fechou o estabelecimento e está investigando o proprietário, que alega ter adquirido os ingredientes já contaminados. Em resposta ao incidente, as autoridades determinaram a retirada de todos os pães para sanduíches industrializados dos mercados em todo o país como medida de precaução.
