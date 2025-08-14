Logo R7.com
Surto de botulismo na Itália causa mortes e internações

Food truck na Calábria é investigado após sanduíches contaminados

  • Surto de botulismo na Calábria, Itália, causa mortes e internações.
  • Duas mortes confirmadas, envolvendo um homem de 52 anos e uma mulher de 45 anos.
  • Quatorze pessoas foram hospitalizadas após consumir sanduíches contaminados.
  • Vigilância sanitária fechou food truck e retirou pães industrializados do mercado como precaução.

 

Um incidente envolvendo sanduíches contaminados em um food truck na cidade de Diamante, no sul da Itália, levou à morte de duas pessoas e à internação de pelo menos 14. As vítimas consumiram sanduíches de linguiça com vegetais, e a suspeita é de um surto de botulismo.

As vítimas fatais foram identificadas como Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara da Cunto, de 45 anos. Os sintomas começaram a aparecer entre 24 e 48 horas após o consumo dos alimentos. O botulismo pode provocar paralisia, dificuldade respiratória e, em casos graves, resultar em morte.

A vigilância sanitária italiana fechou o estabelecimento e está investigando o proprietário, que alega ter adquirido os ingredientes já contaminados. Em resposta ao incidente, as autoridades determinaram a retirada de todos os pães para sanduíches industrializados dos mercados em todo o país como medida de precaução.

O que ocorreu em um food truck na Itália relacionado a botulismo?

Um incidente grave ocorreu em um food truck na cidade de Diamante, no sul da Itália, onde sanduiches contaminados levaram à morte de duas pessoas e à internação de pelo menos 14 outras. As vítimas consumiram sanduiches de linguiça com vegetais, e a suspeita é de um surto de botulismo.


Quem foram as vítimas fatais do surto de botulismo?

As vítimas fatais foram identificadas como Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara da Cunto, de 45 anos.

Quais são os sintomas do botulismo e quanto tempo após o consumo dos alimentos eles aparecem?

Os sintomas do botulismo incluem paralisia e dificuldade respiratória, podendo resultar em morte em casos graves. Eles começaram a aparecer entre 24 e 48 horas após o consumo dos alimentos contaminados.


Qual ação foi tomada pelas autoridades italianas após o incidente?

As autoridades de vigilância sanitária italianas fecharam o food truck e estão investigando o proprietário, que alega ter adquirido ingredientes já contaminados. Além disso, determinaram a retirada de todos os pães para sanduíches industrializados dos mercados em todo o país como medida de precaução.

