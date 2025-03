Suspeito de abusar sexualmente de menores de idade é preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 04/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira (4), a polícia prendeu um suspeito de cometer abuso sexual contra adolescentes na casa dele, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A denúncia informal foi feita, via telefone, por um dos adolescentes que estavam no local. Segundo o depoimento do adolescente, o suspeito Fernando Lessa, de 68 anos, foi até a Praia Grande (SP) com uma menina de 13 anos e outros dois adolescentes, de 14 e 16 anos, e depois os levou até Carapicuíba. Ele teria forçado as vítimas a consumir bebida alcoólica e a ter relações sexuais entre si. Na casa de Fernando, foram apreendidos CPUs, coletes balísticos e documentos que, segundo os agentes, provavelmente são falsos. As investigações continuam e uma denúncia formal será feita.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa