Suspeito de matar esposa diz que mulher bateu a cabeça na parede

O Domingo Espetacular acompanha o caso do desaparecimento misterioso de Edson Caldas Barbosa. O ator, de 29 anos, trabalhou em produções da RECORD e sumiu no Rio de Janeiro, há dez dias, sem deixar rastros. Desesperada, sua família busca por pistas que possam levar ao paradeiro do homem. Em entrevista exclusiva ao programa, a esposa do ator deu detalhes importantes para a investigação do caso; entenda