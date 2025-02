Suspeitos de matar delegado são presos após cometerem outro crime em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h05 ) twitter

Os suspeitos do assassinato do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, ocorrido na Chácara Santo Antônio, foram presos na zona sul de São Paulo durante uma tentativa de novo assalto. Um policial militar aposentado alertou as autoridades ao perceber a ação. As câmeras de segurança haviam identificado os suspeitos Gustavo Abreu Campos, o Guém, e Lucas de Oliveira Batista. Com eles foram apreendidas duas motos adulteradas e um revólver, suspeito de ter sido utilizado no assassinato. Ambos possuíam mandados de prisão em aberto por latrocínio e outros crimes. A busca pelo terceiro suspeito, Vitor Caetano Gonzaga da Silva, continua.

