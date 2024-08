Tabata Amaral destaca combate à corrupção e propostas para a educação em sabatina da RECORD Em entrevista ao Balanço Geral SP, candidata à Prefeitura de São Paulo também abordou temas como transporte e empreendedorismo na periferia Balanço Geral|Do R7 15/08/2024 - 19h50 (Atualizado em 15/08/2024 - 19h50 ) ‌



Candidata do PSB à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, conversou com o Gottino no ciclo de sabatinas da RECORD RECORD/Edu Moraes

Candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral foi a segunda convidada do ciclo de sabatinas promovido pela RECORD. Ela participou, ao vivo, nesta quinta (15), do programa Balanço Geral SP, apresentado por Reinaldo Gottino.

No início da entrevista, Gottino a questionou sobre qual seria o primeiro ato caso fosse eleita. “Fazer um pente fino. Acabar com a farra das obras sem licitação. Pra fazer um básico bem feito é preciso acabar com a corrupção”, respondeu a candidata.

Segundo ela, a medida é necessária para poder investir em outros setores. “Educação é meu foco principal. A gente vai cuidar das contas e combater a corrupção para eu poder entregar duas promessas que eu já fiz: 100% das crianças alfabetizadas no segundo ano. E vou além, 100% das crianças em escola de tempo integral, tendo o que o filho do rico sempre teve, robótica, inglês, teatro”.

Ainda em relação à educação, ela deseja que: “Todo ano, um aluno por escola municipal possa fazer intercambio fora do país”. E ainda completou: “Imagine o impacto disso. E a gente também propõe dobrar a carga do ensino de inglês. Isso muda a mentalidade de toda a comunidade e é um investimento barato. É mais barato pagar intercâmbio que a prisão pelo mesmo período”.

Tabata disse também que vai lutar por melhorias do transporte público. “Não estou aqui para prometer bondinho voador. O que a gente vai fazer é o que vimos que funciona. Vou manter a tarifa zero aos domingos. Mas fiz as contas e não dá pra fazer nos outros dias da semana”, declarou. E completou: “O que eu vou fazer é trabalhar para que o transporte público seja mais eficiente, que é isso, redesenhar as linhas de ônibus. A cidade cresceu, o metrô expandiu e as linhas estão no mesmo lugar”.

Em relação à saúde, ela propõe usar tecnologia pra cuidar melhor desse sistema: “A gente tem dados e tecnologia não só para gerir melhor essas filas, mas para fazer uma coisa que o mundo já está fazendo, que é o prontuário eletrônico”.

A candidata ainda destacou propostas para beneficiar as periferias, desde a isenção de impostos por um ano para quem abrir um pequeno negócio até a criação de espaços de esporte e lazer. “Todo mundo que mora em São Paulo vai estar a 15 minutos de uma praça, de uma academia pública ou de uma quadra escolar aberta aos finais de semana”, prometeu Tabata.

Ciclo de Sabatinas

A RECORD iniciou na terça-feira (13) um de seus mais tradicionais eventos que compõem a cobertura do período eleitoral: as sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo.

A emissora exibe o ciclo de entrevistas, conduzido pelo apresentador Reinaldo Gottino, ao vivo, durante o Balanço Geral SP, exibido a partir de 11h50. Cada entrevista tem duração de 30 minutos.

Depois do candidato José Luiz Datena (PSDB), que abriu as sabatinas, na quinta-feira (15), foi a vez de Tabata Amaral (PSB) participar do programa. Na sexta-feira (16), Marina Helena (Novo) apresenta suas propostas para a cidade.

Na próxima semana, na terça-feira (20), Guilherme Boulos (PSOL) é o entrevistado do dia. Ricardo Nunes (MDB), é o convidado da atração na quinta-feira (22), e Pablo Marçal (PRTB) encerra a rodada de sabatinas na sexta-feira (23).

Confira o cronograma das sabatinas, realizadas durante o Balanço Geral SP, no ar a partir de 11h50:

Dia 13/08, terça-feira, José Luiz Datena (PSDB)

Dia 15/08, quinta-feira, Tabata Amaral (PSB)

Dia 16/08, sexta-feira, Marina Helena (Novo)

Dia 20/08, terça-feira, Guilherme Boulos (PSOL)

Dia 22/08, quinta-feira, Ricardo Nunes (MDB)

Dia 23/08, sexta-feira, Pablo Marçal (PRTB)

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal da RECORD no YouTube.