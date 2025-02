#TBT: Lombardi compartilha registro de aniversário e fãs reagem O comentarista do Balanço Geral também recebeu muitos elogios e mensagens carinhosas dos seus seguidores Balanço Geral|Do R7 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

Lombardi faz publicação nas redes sociais e fãs reagem Reprodução/Instagram

Quinta é dia de TBT! O comentarista do Balanço Geral, Renato Lombardi compartilhou com seus fãs e seguidores uma publicação emocionante do seu aniversário surpresa.

O jornalista, que sempre faz sucesso entre os fãs nas redes, escreveu: “TBT novembro de 2024, a surpresa no dia do meu niver. Festa boa”.

Nos comentários, os seguidores reagiram com muito carinho ao comentarista: “Lombardi, sucesso sempre! Você mora meu coração”. E um internauta comentou: “Uau que lindo que você está, Lombinho”.

O apresentador do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino, brincou com o amigo: “É um modelo italiano”.

Confira a publicação:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h na tela da RECORD.