Terminais rodoviários de São Paulo esperam receber 680 mil passageiros no Carnaval

No terminal rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo, a movimentação é intensa nesta sexta (28). Os terminais rodoviários da cidade esperam receber 680 mil passageiros durante o feriado de Carnaval. O repórter Thiago Gardinali mostrou a movimentação no Tietê. Confira!

