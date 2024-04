Test drive mortal: homem é executado enquanto tenta comprar veículo A vítima era chefe do tráfico de drogas em uma comunidade no Rio de Janeiro; entenda o caso

O homem foi pego de surpresa e acabou pagando com a vida O homem foi pego de surpresa e acabou pagando com a vida (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral mostrou imagens exclusivas de momentos de terror, diretamente de uma concessionária no Rio de Janeiro.

Warlei Luis Gonzaga Machado, de 37 anos, foi morto a tiros enquanto testava um veículo acompanhado da sua família.

Com um plano de execução audacioso, os bandidos bloquearam o carro que estava saindo da loja, desceram com as armas em punho e já efetuaram os disparos. O alvo, que estava no voltante, foi atingido e morreu no local.

O circuito de segurança do local gravou tudo. Logo após cumprirem a execução, os homens armados fugiram e deixaram todos em pânico.

Em seguida, desceram do carro os parentes da vítima a uma funcionária da loja, que o acompanhavam no test drive.

O homem morto é apontado pela Justiça como chefe do tráfico de drogas no Morro da Conquista, em Volta Redonda, no sul fluminense.

Segundo a Polícia Civil, a execução durou menos de um minuto, e contou com cinco bandidos, todos encapuzados.

A principal suspeita, é que o crime tenha sido motivado pela disputa de territórios entre facções cariocas. As autoridades continuam na tentativa de localizar a apreender os assassinos, que seguem foragidos.

Confira na íntegra:

Acompanhe casos intrigantes como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

