Testemunha diz ter ouvido grito de socorro no horário em que jovem Vitória sumiu
04/03/2025 - 08h43 (Atualizado em 05/03/2025 - 01h02 )

As buscas por Vitória Regina, de 17 anos, continuam cinco após seu desaparecimento. Uma testemunha relatou ter ouvido um grito no momento em que ela desapareceu. O motorista do carro prata, visto perto do local, foi identificado e ouvido pela polícia, mas não apresentou ligações suspeitas. A família de Vitória se reuniu com os investigadores na delegacia de Cajamar. Um amigo da jovem também foi ouvido e indicou novas direções para a investigação. O caso segue sem interrupções, com expectativas de mais depoimentos.

