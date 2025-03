Tiroteio em Guarujá (SP) após final do Campeonato Paulista deixa cinco feridos Adega com torcedores virou palco de violência; quatro seguem hospitalizados Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h35 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco pessoas são baleadas em confusão após a final do Paulistão, em Guarujá (SP)

Na madrugada desta sexta-feira (28), um tiroteio em uma adega no Guarujá, litoral de São Paulo, resultou em cinco pessoas feridas. O incidente ocorreu após a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Das cinco vítimas, quatro ainda estão internadas.

O evento ocorreu por volta das 02h30, com a rua cheia de pessoas que assistiram à partida e permaneceram no local comemorando. A Polícia Civil de Guarujá está investigando as causas do tiroteio, considerando várias possibilidades, como briga de torcida ou questões pessoais.

As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para identificar os responsáveis. As investigações continuam para esclarecer o motivo e identificar os responsáveis pelo crime. As vítimas não apresentaram ferimentos graves, facilitando a coleta de informações durante as investigações.

Assista em vídeo - Cinco pessoas são baleadas em confusão após a final do Paulistão, em Guarujá (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!