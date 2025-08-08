Logo R7.com
Balanço Geral

Traficante de armas é preso em bar de Diadema (SP)

Pedro Martins tinha arsenal escondido em brechó próximo ao seu bar

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Pedro Martins, dono de um bar em Diadema, foi preso por venda de armas clandestinas.
  • A polícia apreendeu 21 armas e 146 munições de calibres variados em sua posse.
  • As armas estavam escondidas em um brechó próximo ao bar, adquiridas no Paraguai.
  • Pedro responderá por tráfico internacional de armas; a polícia investiga ligações com grupos criminosos.

 

Pedro Martins de Souza, dono de um bar em Diadema, São Paulo, foi preso por vender armas clandestinamente. A polícia apreendeu um arsenal com 21 armas e 146 munições de calibres variados, algumas restritas. A operação começou após denúncia recebida pela Polícia Militar sobre atividades ilegais no estabelecimento.

Durante a investigação, Pedro revelou que as armas estavam escondidas em um brechó próximo ao bar. Ele admitiu que comprava as armas no Paraguai por valores entre R$ 3.500 e R$ 4 mil e as vendia no Brasil por cerca de R$ 5 mil ou as utilizava como moeda de troca.

Preso em flagrante, Pedro responderá por tráfico internacional de armas de fogo. A polícia investiga a origem e o destino do armamento, suspeitando de possíveis ligações com grupos criminosos na região.

Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles

