Traficante de armas é preso em bar de Diadema (SP) Pedro Martins tinha arsenal escondido em brechó próximo ao seu bar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h05 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pedro Martins, dono de um bar em Diadema, foi preso por venda de armas clandestinas.

A polícia apreendeu 21 armas e 146 munições de calibres variados em sua posse.

As armas estavam escondidas em um brechó próximo ao bar, adquiridas no Paraguai.

Pedro responderá por tráfico internacional de armas; a polícia investiga ligações com grupos criminosos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pedro Martins de Souza, dono de um bar em Diadema, São Paulo, foi preso por vender armas clandestinamente. A polícia apreendeu um arsenal com 21 armas e 146 munições de calibres variados, algumas restritas. A operação começou após denúncia recebida pela Polícia Militar sobre atividades ilegais no estabelecimento.

Durante a investigação, Pedro revelou que as armas estavam escondidas em um brechó próximo ao bar. Ele admitiu que comprava as armas no Paraguai por valores entre R$ 3.500 e R$ 4 mil e as vendia no Brasil por cerca de R$ 5 mil ou as utilizava como moeda de troca.

Preso em flagrante, Pedro responderá por tráfico internacional de armas de fogo. A polícia investiga a origem e o destino do armamento, suspeitando de possíveis ligações com grupos criminosos na região.

Veja também

‌



Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Família cobra explicações após idoso desaparecer de casa de repouso em Jacareí (SP) Passaia anuncia no Balanço Geral que vai ser pai novamente Exclusivo: pai cuida sozinho de quatro filhos após morte da esposa por câncer Homem bêbado atropela banhistas com barco em lago nos EUA e mata menina de 10 anos Suspeito de matar homem em situação de rua em SP é preso com desenhos de símbolos nazistas Xerife do Consumidor: Jorge Wilson verifica se loja de sofás cumpriu promessa em Santo André (SP) Jogador de futebol é preso após atropelar quatro pessoas em estrada ‘Gangue da Voadora’ assusta moradores de Barueri, na Grande São Paulo Amigos de SP que desapareceram no Paraná iam cobrar dívida sobre venda de propriedade rural Polícia procura por criminosos acusados de atirar em agente em Paraisópolis Ruiva do punk é procurada por morte durante show em SP Traficante internacional de armas é preso com arsenal em Diadema, ABC paulista Polícia prende 15 suspeitos de integrar quadrilha que troca controles de portões automáticos em SP Motorista perde controle de carro e invade casa de vendedora de sorvetes na Grande São Paulo Briga entre alunas em escola da zona leste de SP termina com jovem ferida a golpes de tesoura Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal; quadro clínico é considerado delicado Jacaré ferido é resgatado em Lagoa Santa (MG) após três dias de tentativas de captura Grupo de amigos de SP desaparece após viajar a Icaraíma (PR) para cobrar dívida Carro de luxo cai em córrego e deixa dois mortos na zona sul de São Paulo Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (7)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!