Traficante de armas é preso em bar de Diadema (SP)
Pedro Martins tinha arsenal escondido em brechó próximo ao seu bar
Pedro Martins de Souza, dono de um bar em Diadema, São Paulo, foi preso por vender armas clandestinamente. A polícia apreendeu um arsenal com 21 armas e 146 munições de calibres variados, algumas restritas. A operação começou após denúncia recebida pela Polícia Militar sobre atividades ilegais no estabelecimento.
Durante a investigação, Pedro revelou que as armas estavam escondidas em um brechó próximo ao bar. Ele admitiu que comprava as armas no Paraguai por valores entre R$ 3.500 e R$ 4 mil e as vendia no Brasil por cerca de R$ 5 mil ou as utilizava como moeda de troca.
Preso em flagrante, Pedro responderá por tráfico internacional de armas de fogo. A polícia investiga a origem e o destino do armamento, suspeitando de possíveis ligações com grupos criminosos na região.
