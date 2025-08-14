Logo R7.com
Traficante realiza cirurgia em hospital de luxo com permissão judicial

Alexander de Jesus, líder de facção, operou fora do SUS no Rio

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Alexander de Jesus, conhecido como “choque”, é um traficante preso há 17 anos e líder de uma facção criminosa. Recentemente, ele recebeu autorização judicial para realizar uma cirurgia em um hospital de luxo no Rio de Janeiro. Alexander sentia dores no abdômen e foi diagnosticado com uma pedra na vesícula, necessitando de intervenção cirúrgica.

Embora detentos tenham direito a tratamentos médicos pelo SUS, o advogado de Alexander argumentou que ele preferia pagar pelo tratamento em um estabelecimento particular. A Justiça concedeu a autorização para que a cirurgia ocorresse fora do sistema público. Durante sua internação de cinco dias, Alexandre foi supervisionado por escolta policial e já retornou ao presídio após receber alta.

