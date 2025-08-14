Traficante realiza cirurgia em hospital de luxo com permissão judicial Alexander de Jesus, líder de facção, operou fora do SUS no Rio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 13h49 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Alexander de Jesus, conhecido como “choque”, é um traficante preso há 17 anos e líder de uma facção criminosa. Recentemente, ele recebeu autorização judicial para realizar uma cirurgia em um hospital de luxo no Rio de Janeiro. Alexander sentia dores no abdômen e foi diagnosticado com uma pedra na vesícula, necessitando de intervenção cirúrgica.

Embora detentos tenham direito a tratamentos médicos pelo SUS, o advogado de Alexander argumentou que ele preferia pagar pelo tratamento em um estabelecimento particular. A Justiça concedeu a autorização para que a cirurgia ocorresse fora do sistema público. Durante sua internação de cinco dias, Alexandre foi supervisionado por escolta policial e já retornou ao presídio após receber alta.

Veja também

‌



Ela tentou leiloar cinco barras na Califórnia há seis anos e aguarda julgamento com o marido

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Escritora famosa é acusada de tentar vender ouro roubado de navio que naufragou no século 18 Idosa é resgatada após ser sequestrada pelo sobrinho em São Paulo Adolescente é obrigada a pular de moto por aplicativo durante perseguição policial em Guarulhos (SP) Ladrões se disfarçam de moradores e invadem condomínio em São Paulo Dentro da notícia: Empresário é assaltado em frente de casa na zona leste de SP Dupla em moto atira e mata segurança de casa noturna em Santo André (SP) Chefe de facção criminosa passa por cirurgia em hospital de luxo no Rio de Janeiro Quadrilhas usam tecnologia para invadir condomínios em São Paulo Motociclista atropela e mata feirante em Santo André (SP) e foge sem prestar socorro Dois criminosos tentam invadir apartamento no centro de SP e são capturados após luta com vizinho Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (13) Passaia e Lombardi visitam telespectadora e experimentam lasanha feita com massa de pastel Câmera do Balanço flagra roubos e furtos a pedestres na Feirinha da Madrugada, em São Paulo Golpista usa identidade falsa para alugar apartamento e levar bens de R$ 35 mil em São Paulo Novas pistas levantam possibilidade de os quatro amigos desaparecidos no PR terem sido sequestrados Polícia apura se arma usada por empresário que matou gari pertence à esposa dele Nova moda? Adultos usam chupeta como forma de aliviar estresse e ansiedade Fugitivo condenado por homicídio é preso no Brás com ajuda do sistema Smart Sampa Moradores da zona sul de São Paulo tentam evitar demolição de casas centenárias Companheira de guarda municipal do interior de SP o denuncia por agressão, cárcere e abuso sexual

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!