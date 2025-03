Tragédia em SP: conheça Vitória, menina encontrada morta após passar sete dias desaparecida Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/03/2025 - 15h49 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h06 ) twitter

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, ficou desaparecida por sete dias em Cajamar, no interior de São Paulo, até ser encontrada morta em uma área de mata na última quarta-feira (5). O Balanço Geral conversou com a família de Vitória para entender quem era a adolescente por trás da tragédia. Um dos sonhos da jovem era ser técnica em necropsia. Ela era amada pelos amigos, sonhadora e muito apegada ao pai. Vitória ainda trabalhava como caixa de um restaurante no shopping para ajudar a completar a renda da família. A família agora sofre com a perda tão repentina da menina. Acompanhe a história.

