Trajeto desafiador questiona versão de Maicol sobre assassinato em Cajamar (SP) Investigação policial foca na dificuldade de transporte do corpo de Vitória Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 14h51 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h51 )

Veja como é o caminho que Maicol fez para desovar o corpo de Vitória

A investigação sobre o assassinato de Vitória Regina, de 17 anos, em Cajamar, Grande São Paulo, levanta dúvidas sobre a declaração de Maicol Salles dos Santos. Ele confessou ter agido sozinho ao transportar o corpo da jovem por uma área de mata fechada e cheia de obstáculos.

Vitória desapareceu após descer do ônibus em um local diferente devido a um erro do motorista. Maicol afirmou ter encontrado a jovem e oferecido carona para discutir um relacionamento passado. Durante a discussão no carro, ele diz ter sido agredido por Vitória e a esfaqueou.

A polícia confirmou ferimentos em Maicol compatíveis com sua versão. No entanto, a logística de carregar o corpo pela trilha é questionada. Uma simulação com uma mala de 50 kg destacou a dificuldade do percurso.

Apesar disso, a polícia acredita que Maicol agiu sozinho e não planeja reconstituição do crime. A família de Vitória suspeita do envolvimento de terceiros e aguarda decisões judiciais sobre a prisão preventiva de Maicol.

