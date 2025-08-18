Transformação de Eveline Passos: de sobrevivente a traficante
“Diaba” Loira foi morta em confronto entre facções no Rio de Janeiro
Eveline Passos Rodrigues, conhecida como “Diaba Loira”, encontrou um fim trágico em um confronto entre facções criminosas no Rio de Janeiro. Natural de Tubarão, Santa Catarina, ela inicialmente trabalhou vendendo doces para custear sua faculdade de Direito. A vida de Eveline mudou drasticamente após sobreviver a uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-marido.
Depois do ataque, Eveline foi presa por posse de cocaína em Santa Catarina. Apesar de ter obtido o direito de responder ao processo em liberdade com tornozeleira eletrônica, ela violou as condições impostas e se tornou foragida. Mudando-se para o Rio de Janeiro, Eveline se uniu ao Comando Vermelho e adotou o apelido “Diaba Loira”.
A decisão de mudar sua lealdade para o Terceiro Comando Puro causou represálias do Comando Vermelho, incluindo o assassinato de sua mãe como vingança. Poucos dias após essa tragédia pessoal, Eveline foi executada durante um confronto entre as facções rivais. Seu corpo foi deixado em uma área facilmente acessível à polícia, e o caso continua sob investigação.
Quem foi Eveline Passos e qual foi a sua luta pessoal?
Eveline Passos Rodrigues, conhecida como ‘Diaba Loira’, era natural de Tubarão, Santa Catarina. Ela trabalhou vendendo doces para custear sua faculdade de Direito e teve uma vida marcada por uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-marido.
Como Eveline se envolveu com o tráfico de drogas?
Após ser presa por posse de cocaína e violar as condições de sua liberdade, Eveline se mudou para o Rio de Janeiro, onde se uniu ao Comando Vermelho e mais tarde mudou lealdade para o Terceiro Comando Puro.
Quais foram as consequências da mudança de facção de Eveline?
A mudança de lealdade de Eveline resultou em represálias do Comando Vermelho, incluindo o assassinato de sua mãe como vingança. Eveline foi executada em um confronto entre as facções rivais pouco tempo depois.
Qual é a situação atual do caso de Eveline Passos?
O corpo de Eveline foi encontrado em uma área de fácil acesso à polícia, e o caso ainda está sob investigação.
