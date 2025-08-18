Transformação de Eveline Passos: de sobrevivente a traficante “Diaba” Loira foi morta em confronto entre facções no Rio de Janeiro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 14h42 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Eveline Passos Rodrigues, conhecida como "Diaba Loira", foi morta em um confronto entre facções criminosas no Rio de Janeiro.

Natural de Tubarão, Santa Catarina, começou vendendo doces para custear a faculdade de Direito.

A vida dela mudou após sobreviver a uma tentativa de feminicídio pelo ex-marido e ser presa por posse de cocaína.

Após se tornar foragida e se unir ao Comando Vermelho, foi assassinada em represália por mudar para o Terceiro Comando Puro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eveline Passos Rodrigues, conhecida como “Diaba Loira”, encontrou um fim trágico em um confronto entre facções criminosas no Rio de Janeiro. Natural de Tubarão, Santa Catarina, ela inicialmente trabalhou vendendo doces para custear sua faculdade de Direito. A vida de Eveline mudou drasticamente após sobreviver a uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-marido.

Depois do ataque, Eveline foi presa por posse de cocaína em Santa Catarina. Apesar de ter obtido o direito de responder ao processo em liberdade com tornozeleira eletrônica, ela violou as condições impostas e se tornou foragida. Mudando-se para o Rio de Janeiro, Eveline se uniu ao Comando Vermelho e adotou o apelido “Diaba Loira”.

A decisão de mudar sua lealdade para o Terceiro Comando Puro causou represálias do Comando Vermelho, incluindo o assassinato de sua mãe como vingança. Poucos dias após essa tragédia pessoal, Eveline foi executada durante um confronto entre as facções rivais. Seu corpo foi deixado em uma área facilmente acessível à polícia, e o caso continua sob investigação.

Quem foi Eveline Passos e qual foi a sua luta pessoal?

Eveline Passos Rodrigues, conhecida como ‘Diaba Loira’, era natural de Tubarão, Santa Catarina. Ela trabalhou vendendo doces para custear sua faculdade de Direito e teve uma vida marcada por uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-marido.

‌



Como Eveline se envolveu com o tráfico de drogas?

Após ser presa por posse de cocaína e violar as condições de sua liberdade, Eveline se mudou para o Rio de Janeiro, onde se uniu ao Comando Vermelho e mais tarde mudou lealdade para o Terceiro Comando Puro.

Quais foram as consequências da mudança de facção de Eveline?

A mudança de lealdade de Eveline resultou em represálias do Comando Vermelho, incluindo o assassinato de sua mãe como vingança. Eveline foi executada em um confronto entre as facções rivais pouco tempo depois.

‌



Qual é a situação atual do caso de Eveline Passos?

O corpo de Eveline foi encontrado em uma área de fácil acesso à polícia, e o caso ainda está sob investigação.

Veja também

‌



Além de atacar o animal, Lilo ainda ficou deitado com ela

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Gatinho caçador ataca cobra no quintal de casa e assusta tutores em Sergipe Motociclista em alta velocidade é atingida por pombo e fica ferida na Inglaterra Mulher é atacada com golpes de tesoura pelo ex-marido e respira com a ajuda de aparelhos Idosa desaparecida em Bertioga (SP) é encontrada viva três dias depois de ter se perdido Mulher é vítima de golpe do amor e fica cinco meses abandonada no México Mulher morre após ser vítima de violência doméstica na zona leste de São Paulo Doc Investigação traz novos detalhes sobre a Chacina de Passo Fundo (RS) Festival Brooklin Taste oferece cachorro-quente de feijoada na zona sul de São Paulo Polícia prende suspeito de ter atropelado agente em blitz em São Paulo Conheça a trajetória da 'Diaba Loira', traficante morta em confronto entre facções rivais no RJ Motorista de aplicativo é denunciado por assistir a vídeos adultos durante corrida com adolescente Homem toma arma de criminoso, foge e volta para devolver revólver, em São Paulo Cresce número de assaltos a itens de ouro, como correntes e alianças, em São Paulo Dupla é presa suspeita de integrar quadrilha especializada em invasões Mulher morre atropelada a caminho do trabalho na zona leste de São Paulo Parque temático em Itu (SP) terá montanha-russa mais alta e rápida da América Latina Acompanhe o mistério das cadeiras acorrentadas em lanchonete de São Paulo Conheça o Marcos, que usa uma kombi estilosa para entregar jornais por SP Advogado é agredido durante audiência de custódia em Goiás Policial é preso após matar marceneiro em confusão na zona sul de São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!