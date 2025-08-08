Três amigos desaparecem após viagem ao Paraná para cobrar dívida Famílias buscam ajuda para encontrar homens desaparecidos em Icaraíma Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h09 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Três amigos viajaram de São José do Rio Preto (SP) para Icaraíma (PR) para cobrar uma dívida.

Eles chegaram na terça-feira e planejavam se encontrar com um quarto amigo que já estava na cidade.

Os desaparecidos são Robisley Irnani de Oliveira, Rafael Juliano e Diego Henrique Afonso.

As famílias pedem ajuda e a polícia investiga o caso em busca do paradeiro dos homens.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três amigos saíram de São José do Rio Preto (SP) com destino a Icaraíma (PR) para cobrar uma dívida relacionada a uma propriedade rural. Eles chegaram à cidade na manhã de terça-feira e planejavam se encontrar com um quarto amigo, já presente no local. No entanto, desde então, não foram mais vistos.

As famílias dos homens pediram ajuda ao Balanço Geral para divulgar o caso e tentar localizá-los. A polícia está investigando para descobrir o paradeiro dos amigos e identificar o homem com quem eles deveriam se reunir.

O desaparecimento ocorreu após a chegada ao Paraná, e as famílias estão sem notícias desde terça-feira às 11 horas da manhã. A identidade do homem que eles deveriam encontrar ainda é desconhecida.

Veja também

‌



Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Família cobra explicações após idoso desaparecer de casa de repouso em Jacareí (SP) Passaia anuncia no Balanço Geral que vai ser pai novamente Exclusivo: pai cuida sozinho de quatro filhos após morte da esposa por câncer Homem bêbado atropela banhistas com barco em lago nos EUA e mata menina de 10 anos Suspeito de matar homem em situação de rua em SP é preso com desenhos de símbolos nazistas Xerife do Consumidor: Jorge Wilson verifica se loja de sofás cumpriu promessa em Santo André (SP) Jogador de futebol é preso após atropelar quatro pessoas em estrada ‘Gangue da Voadora’ assusta moradores de Barueri, na Grande São Paulo Amigos de SP que desapareceram no Paraná iam cobrar dívida sobre venda de propriedade rural Polícia procura por criminosos acusados de atirar em agente em Paraisópolis Ruiva do punk é procurada por morte durante show em SP Traficante internacional de armas é preso com arsenal em Diadema, ABC paulista Polícia prende 15 suspeitos de integrar quadrilha que troca controles de portões automáticos em SP Motorista perde controle de carro e invade casa de vendedora de sorvetes na Grande São Paulo Briga entre alunas em escola da zona leste de SP termina com jovem ferida a golpes de tesoura Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal; quadro clínico é considerado delicado Jacaré ferido é resgatado em Lagoa Santa (MG) após três dias de tentativas de captura Grupo de amigos de SP desaparece após viajar a Icaraíma (PR) para cobrar dívida Carro de luxo cai em córrego e deixa dois mortos na zona sul de São Paulo Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (7)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!