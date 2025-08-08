Logo R7.com
Três amigos desaparecem após viagem ao Paraná para cobrar dívida

Famílias buscam ajuda para encontrar homens desaparecidos em Icaraíma

  • Três amigos viajaram de São José do Rio Preto (SP) para Icaraíma (PR) para cobrar uma dívida.
  • Eles chegaram na terça-feira e planejavam se encontrar com um quarto amigo que já estava na cidade.
  • Os desaparecidos são Robisley Irnani de Oliveira, Rafael Juliano e Diego Henrique Afonso.
  • As famílias pedem ajuda e a polícia investiga o caso em busca do paradeiro dos homens.

 

Três amigos saíram de São José do Rio Preto (SP) com destino a Icaraíma (PR) para cobrar uma dívida relacionada a uma propriedade rural. Eles chegaram à cidade na manhã de terça-feira e planejavam se encontrar com um quarto amigo, já presente no local. No entanto, desde então, não foram mais vistos.

As famílias dos homens pediram ajuda ao Balanço Geral para divulgar o caso e tentar localizá-los. A polícia está investigando para descobrir o paradeiro dos amigos e identificar o homem com quem eles deveriam se reunir.

O desaparecimento ocorreu após a chegada ao Paraná, e as famílias estão sem notícias desde terça-feira às 11 horas da manhã. A identidade do homem que eles deveriam encontrar ainda é desconhecida.

