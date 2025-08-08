Três amigos desaparecem após viagem ao Paraná para cobrar dívida
Famílias buscam ajuda para encontrar homens desaparecidos em Icaraíma
Três amigos saíram de São José do Rio Preto (SP) com destino a Icaraíma (PR) para cobrar uma dívida relacionada a uma propriedade rural. Eles chegaram à cidade na manhã de terça-feira e planejavam se encontrar com um quarto amigo, já presente no local. No entanto, desde então, não foram mais vistos.
As famílias dos homens pediram ajuda ao Balanço Geral para divulgar o caso e tentar localizá-los. A polícia está investigando para descobrir o paradeiro dos amigos e identificar o homem com quem eles deveriam se reunir.
O desaparecimento ocorreu após a chegada ao Paraná, e as famílias estão sem notícias desde terça-feira às 11 horas da manhã. A identidade do homem que eles deveriam encontrar ainda é desconhecida.
