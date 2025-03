Troféu A Hora da Venenosa: veja quais famosos levaram as estatuetas de chato, climão e babado Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 28/02/2025 - 17h31 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h07 ) twitter

Dia de festa no Balanço Geral! Nesta sexta-feira (28), A Hora da Venenosa completa 11 anos no ar com Fabíola Reipert, e é claro que teve bolo e premiação para comemorar. O troféu "Chatito" ficou com Antonio Fagundes, enquanto o "Força, Guerreira" foi para Luciana Gimenez. Veja as outras estatuetas no ‘Oscar das fofocas’!

