Turistas argentinos são baleados em tentativa de assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
27/02/2025 - 15h01 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h07 )

Os turistas argentinos Cristian Pagani, de 41 anos, e Gabriel Gago, de 40 anos, foram baleados durante uma tentativa de assalto em uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os dois amigos vieram ao Brasil assistir a um jogo de futebol. Segundo testemunhas, um criminoso armado anunciou um assalto e pediu o colar de ouro de um deles. Ele se assustou com a abordagem e o bandido disparou na direção dos dois turistas. As vítimas seguem internadas e, segundo o boletim médico, não correm risco de morte.

