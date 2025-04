“Um pedaço de mim que tiraram”, diz pai de jovem que morreu atropelada em São Caetano Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/04/2025 - 10h12 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h30 ) twitter

Pai de uma das jovens que morreram atropeladas ao atravessarem avenida na faixa de pedestres em São caetano do Sul (SP), Marcos Régis falou com a imprensa na manhã desta quinta-feira (10) e mostrou seu inconformismo com a tragédia. “Um pedaço e mim que tiraram. Vai ser muito difícil a gente entendeu porque isso aconteceu”, declarou ele.

A filha de Marcos, Isabela Priel, e a amiga dela, Isabelle, tinham 18 anos, A família aguardava a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal. As causas e responsabilidades pelo acidente ainda serão apuradas.

