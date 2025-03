‘Uma informação que a gente talvez nunca saiba’, diz advogado sobre motivação da morte de Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/03/2025 - 14h56 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O advogado da família de Vitória, Fábio Costa, conversou com o Balanço Geral no momento em que coletava informações do inquérito para repassá-las aos familiares da vítima. “Eu não vou pagar por isso sozinho”, teria dito Maicol Sales dos Santos, o único preso até o momento. De acordo com o advogado, ele ainda teria citado outros dois nomes. Fábio Costa ainda relatou que a motivação do crime é “uma informação que a gente talvez nunca saiba”, já que os executores têm o direito de permanecerem em silêncio após serem descobertos.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa