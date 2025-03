Veja como a tecnologia forense tem sido empregada na investigação do caso Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/03/2025 - 16h04 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A tecnologia tem sido importante na investigação da morte de Vitória Regina, jovem de 17 anos cujo corpo foi encontrado em uma área de mata em Cajamar (SP). O luminol, um reagente químico, revelou manchas de sangue no carro e casa de Maicol dos Santos, suspeito de estar envolvido no crime. O local servia como cativeiro. Um scanner 3D foi utilizado para captar impressões digitais e criar uma visão detalhada da cena do crime. O perito forense Danilo Peleje e professor de ciências forenses, Ugo Frugoli, explicaram como é feito o uso do luminol e do scanner.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa