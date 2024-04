Veja o que disse o piloto antes de helicóptero desaparecer na serra de Caraguatatuba (SP)

Alto contraste

Helicóptero com quatro passageiros está desaparecido há quatro dias Helicóptero com quatro passageiros está desaparecido há quatro dias (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral apurou mais informações sobre o caso do helicóptero desaparecido com quatro pessoas a bordo, no dia 31 de dezembro, com destino a Ilhabela (SP).

Familiares que esperavam uma breve viagem, que duraria 45 minutos de São Paulo ao litoral norte, aguardam por notícias há quatro dias.

Cassiano Teodoro, piloto da aeronave que levava os três passageiros, teve a habilitação cassada em 2021 por condutas graves que prejudicam a segurança operacional, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil. O homem ainda foi acusado de fuga de fiscalização, fraudes em planos de voo e transporte aéreo clandestino.

Durante a viagem, uma das passageiras enviou vídeos e fotos para o namorado. Em algumas imagens, a visão dos passageiros está limitada pela forte neblina.

Letícia Ayumi, de 21 anos, estava com a mãe, Luciana e um amigo delas, Rafael Torres no passeio. A jovem trocava mensagens com o namorado e chegou a escrever que o tempo estava ruim e que iriam pousar.

As últimas mensagens da mulher informavam que o piloto teria decolado novamente após o pouso. Porém, ainda não se sabe o novo destino da aeronave.

Em áudios divulgados de uma conversa entre o piloto e um operador de uma torre em Ilhabela, Cassiano fala sobre a dificuldade do voo e a baixa visibilidade. "Está tudo colado por aqui. Não vai dar certo não", disse o condutor da aeronave.

Apesar do helicóptero ter perdido contato com a torre de comunicação, a polícia conseguiu rastrear o celular da Luciana e enviou a localização para a equipe de buscas. A procura pelos tripulantes, se concentra na região da serra de Caraguatatuba.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

