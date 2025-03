Veja quem são os suspeitos investigados no caso da morte da menina Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 09h05 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h02 ) twitter

O jornalismo da RECORD teve acesso ao relatório incial das investigações sobre a morte da adolescente Vitória, de 17 anos. O corpo dela foi encontrado na última quarta-feira (5), em Cajamar, após ela ficar uma semana desaparecida. Maicol Antônio Salles dos Santos, vizinho e dono do carro prata apreendido, é o único preso até agora, com prisão mantida por 30 dias. Outros suspeitos incluem um amigo que ofereceu carona e ex-relacionamentos de Vitória. A investigação se complica com a inclusão de Carlos Alberto, pai de Vitória, como suspeito, que negou veementemente qualquer envolvimento, destacando suas tentativas de contato com a filha desaparecida. A polícia aguarda resultados de perícias e quebras de sigilo telefônico para avançar nas investigações.

