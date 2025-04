63% dos paulistanos aprovam os primeiros 100 dias da gestão de Ricardo Nunes, mostra pesquisa

A pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data indica que 63% dos paulistanos aprovam os primeiros 100 dias da gestão do prefeito Ricardo Nunes. A zeladoria urbana obteve 70% de aprovação. O destaque foi o sistema Smart Sampa, com 91%, que ajudou na captura de mil foragidos e realizou mais de 2.200 prisões. Outros programas como Meu Trampo, Mamãe Tarifa Zero e o programa de proteção escolar integrado também receberam altas taxas de aprovação entre os entrevistados.



