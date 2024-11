ABADS realiza ação de conscientização e mamografias para mães de crianças autistas

Neste ano, mais de 70 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. A realização anual de exames é destacada como essencial para a detecção precoce da doença. Em outubro, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ABADS) promove uma ação voltada para as mães das crianças atendidas pela instituição.