Acidente com van escolar deixa pelo menos oito crianças feridas na zona leste de São Paulo

Um acidente com uma van escolar deixou crianças feridas no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. Pelo menos oito menores ficaram feridos. O Balanço Geral teve acesso ao vídeo que mostra o momento da batida. O veículo colidiu com um poste após o motorista perder o controle. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. As condições meteorológicas e o estado dos pneus estão sendo investigados como possíveis causas do acidente.



