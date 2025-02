Um acidente entre uma van escolar e um caminhão deixou uma vítima morta na Grande SP. O ajudante do motorista da van, que não tinha crianças no momento da batida, morreu. O motorista do veículo ficou ferido, foi levado ao hospital e não corre risco de morte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!